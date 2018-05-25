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Американский F-22 потерял превосходство над российскими самолетами
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Американский F-22 потерял превосходство над российскими самолетами 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Американский самолет F-22 потерял преимущества перед российской техникой. Об этом пишет Military Watch со ссылкой на заявление генерала ВВС США.
— Небо над Ираком, а тем более — над Сирией, стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас, — заявила Вералинн Джеймисон.
Она также отметила, что удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишили истребитель его главных преимуществ.
У российских военных было достаточно времени для того, чтобы придумать меры по противодействию американскому самолету, заключила Джеймисон.
Ранее издание The National Interest сообщало о том, что российский Су-57 опасен для американского F-22.
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