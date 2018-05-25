Американский F-22 потерял превосходство над российскими самолетами

Американский самолет F-22 потерял преимущества перед российской техникой. Об этом пишет Military Watch со ссылкой на заявление генерала ВВС США

— Небо над Ираком , а тем более — над Сирией , стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас, — заявила Вералинн Джеймисон.

Она также отметила, что удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишили истребитель его главных преимуществ.

У российских военных было достаточно времени для того, чтобы придумать меры по противодействию американскому самолету, заключила Джеймисон.

Ранее издание The National Interest сообщало о том, что российский Су-57 опасен для американского F-22.