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СМИ заявили о победе F-35 над С-300
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СМИ заявили о победе F-35 над С-300 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Ближнем Востоке начались долгожданные «разборки» между американскими истребителями F-35 и российскими средствами ПРО С-300, пишет Popular Mechanics, утверждая, что пока разработки США «побеждают».
Первой страной, которая использовала F-35 в бою, стал Израиль, отмечает издание. При этом С-300 в Сирии есть — этот комплекс, в частности, защищает порт ВМФ России в Тартусе. Теоретически российские военные могли отслеживать F-35 и передавать эту информацию сирийцам. Но если это произошло, это не привело к успешным перехватам истребителя-невидимки, пишет Popular Mechanics.
Автор статьи Джо Паппалардо также доверяет сведениям о том, что Израиль с помощью F-35 вторгался в воздушное пространство Ирана, оставшись незамеченным для С-300.
«Если это правда, это вскрывает истинное положение дел между лучшим экспортируемым российским оружием С-300 и F-35. В 2017 году Иран подтвердил, что его С-300 функционируют», — пишет Паппалардо.
В марте источники кувейтской газеты Aljarida сообщили, что ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили. В Минобороны России назвали эти сведения глупостью.
В конце апреля National Interest отмечал, что сотрудники минобороны США намеренно занижают эффективность российских средств ПВО, надеясь отговорить Анкару от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.
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