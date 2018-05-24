В Ленобласти военнослужащие ЗВО отработали отражение атаки диверсантов на комплекс С-400 «Триумф»

Особенностью занятий стало то, что несвойственная для зенитных ракетных подразделений задача решалась личным составом самого дивизиона без привлечения дополнительных сил и средств.

Ленинградской области в соединении противовоздушной обороны Западного военного округа отработали ситуацию нападения условных диверсионно-разведывательных групп на позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и предотвратили проникновение диверсантов на позиции во время несения боевого дежурства.

Для предотвращения захвата вооружения и военной техники механики-водители многоосных тягачей БАЗ-6909 выполнили упражнения маневрирования, в то время как группа охраны, заняла круговую оборону и вступила в бой с уловным противником.

Особенностью занятий стало то, что несвойственная для зенитных ракетных подразделений задача решалась личным составом самого дивизиона без привлечения дополнительных сил и средств.

В занятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц техники.