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В Ленобласти военнослужащие ЗВО отработали отражение атаки диверсантов на комплекс С-400 «Триумф»
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В Ленобласти военнослужащие ЗВО отработали отражение атаки диверсантов на комплекс С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью занятий стало то, что несвойственная для зенитных ракетных подразделений задача решалась личным составом самого дивизиона без привлечения дополнительных сил и средств.
В Ленинградской области в соединении противовоздушной обороны Западного военного округа отработали ситуацию нападения условных диверсионно-разведывательных групп на позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и предотвратили проникновение диверсантов на позиции во время несения боевого дежурства.
Для предотвращения захвата вооружения и военной техники механики-водители многоосных тягачей БАЗ-6909 выполнили упражнения маневрирования, в то время как группа охраны, заняла круговую оборону и вступила в бой с уловным противником.
Особенностью занятий стало то, что несвойственная для зенитных ракетных подразделений задача решалась личным составом самого дивизиона без привлечения дополнительных сил и средств.
В занятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц техники.
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