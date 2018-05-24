Новое ядерное вооружение США: Какое? Против кого? И есть ли от него защита?

Внесенная в Конгресс поправка предполагала вдвое урезать финансирование разработки маломощной ядерной боеголовки W76-2, которая предназначалась для баллистических ракет Trident II морского базирования. Эксперты уверены: решение американского парламента указывает на милитаристический настрой Соединенных Штатов

Боеголовка W76, предшественница W76-2. Источник: fas.org — Американцы готовятся к войне, и они хотят использовать ядерное оружие на поле боя. Хотят угрожать использованием этого оружия своему вероятному противнику. Не исключено, что таким противником станет Северная Корея , например. Они пытались применять тактическое ядерное оружие во Вьетнами, угрожали даже в Ираке его применить. Оно нужно Америке для того, чтобы продолжать чувствовать себя гегемоном, для того, чтобы американцев все боялись. И, естественно, для этого требуются самые современные разработки, потому что старые боеголовки исчерпали гарантийный срок нахождения на боевом дежурстве, — отметил в комментарии Пятому каналу Виктор Литовкин , военный эксперт, полковник в отставке.

Виктор Николаевич Литовкин Фото: iz.ru Он пояснил, что в современных войнах боеголовки малой мощности сильно востребованы.

— Особенность их в том, что это боеголовки для ракет, которые летают на сравнительно небольшие расстояния. Если стратегические ракеты применяются в основном по шахтам пусковых установок других ракет, по городам, по крупным объектам, то тактические — это для поля боя, там, где непосредственно идет сражение. Их выпускают против войск, действующих в поле, — пояснил Литовкин.

— Следует признать тот факт, что Соединенные Штаты Америки сегодня направляют колоссальные средства для того, чтобы развивать свою ядерную триаду. Но наиболее опасным направлением остается развитие малых боеприпасов, боеголовок малой мощности, которые теоретически предназначены для неких тактических действий в ограниченном пространстве, но на самом деле ведут к широкомасштабной ядерной войне, — пояснил Пятому каналу Андрей Кошкин , эксперт Ассоциации военных политологов.

Фото: vk.com/Андрей Кошкин

Как полагают эксперты, есть риск, что маломощное ядерное оружие будет использоваться Соединенными Штатами в локальных войнах.

— Тем более, что они хотят установить их на баллистические ракеты Trident II, якобы, для защиты Европы, — говорит Кошкин. — То есть, граждане европейских государств становятся заложниками игрищ Пентагона . На сегодняшний день можно констатировать некий безудержный рывок США для развития ядерной триады и возрастания серьезной опасности для жителей европейских государств. При этом стоит учитывать, что подобные боеприпасы, скорее всего, будут купированы средствами и возможностями Российской Федерации, если они будут направлены против нашего государства.

Действительно, по информации РИА Новости , республиканцы во время обсуждения поправки прямо отмечали, что данная программа направлена на сдерживание России. Тем не менее, Кошкин считает, что Российской Федерации есть чем ответить и наша страна в состоянии обезвредить данную угрозу.

— Мы обладаем самыми современными технологиями в ядерном секторе, — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что во время оглашения своего послания к Федеральному собранию президент рассказал о целой серии образцов сверхсовременного вооружения, разработанного специалистами отечественного ВПК.

Анна Долгарева