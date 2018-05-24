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Эксперт объяснил, почему Штаты не будут сокращать финансирование ядерной программы
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Эксперт объяснил, почему Штаты не будут сокращать финансирование ядерной программы 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
В беседе с ФАН политолог Сергей Судаков пояснил — данное решение со стороны Вашингтона не было неожиданностью, поскольку США нацелены на выход из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
— Если они [США] все же из него [договора] выйдут, им нужно как можно скорее получить боеголовки малого заряда, которые можно помещать на ракеты малой и средней дальности, — отметил Судаков.
Также эксперт добавил, что реформа — предвестник новой гонки вооружений, которая будет спровоцирована именно Соединенными Штатами, что, по мнению Судакова, «имеет негативные последствия для всего мирового сообщества».
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили выход США из иранской ядерной сделки, придя в общему заключению — сохранение иранского ядерного соглашения имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности.
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