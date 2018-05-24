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F-22 потерял превосходство над российскими самолетами, пишут СМИ
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F-22 потерял превосходство над российскими самолетами, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Использование американскими ВВС истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ этой модели над российскими самолетами, пишет Military Watch.
"Небо над Ираком и, особенно, Сирией стало для России настоящей кладезью информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас", — заявила генерал-лейтенант американских ВВС Вералинн Джеймисон.
В статье отмечается, что удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишила истребитель пятого поколения его главного преимущества — системы защиты от радаров. По мнению авторов статьи, у российской стороны имелось достаточно времени для того, чтобы узнать и протестировать стелст-технологии F-22, а также собрать данные о том, как самолет используется, и выработать меры по противодействию ему. Более того, авторы считают, что Россия сможет использовать эти технологии в производстве своих самолетов.
В статье подчеркивается, что радиолокационные системы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 полностью контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. Это станет одной из главных причин, которые помешают использовать Израилю имеющиеся у него американские самолеты F-35 на полную мощность. Дабы не дать возможности российским военным ознакомиться с его стелс-системами, их придется либо отключить, что сделает самолет значительно более уязвимым, либо использовать более старые F-15.
На этой неделе командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил о первом применении в бою истребителя пятого поколения F-35. Всего в распоряжении Израиля имеется 50 таких машин.
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