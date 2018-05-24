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«Деловые Линии» и «1С» договорились о сотрудничестве
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«Деловые Линии» и «1С» договорились о сотрудничестве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Группа компаний «Деловые Линии» и «1С» в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о расширении сотрудничества. Документ распространяется на разработку, внедрение и продвижение программных и методологических решений на платформе «1С:Предприятие», передает корреспондент «Ленты.ру».
В настоящее время специализированный продукт «Деловые Линии: Грузоперевозки», разработанный на технологической платформе «1С:Предприятие 8» системным интегратором «БиАйЭй-Технолоджиз», уже установлен во всех подразделениях логистического оператора. В системе единовременно работают тысячи бизнес-пользователей. В 2018 году информационная система была оптимизирована и успешно прошла нагрузочное тестирование на 10 тысяч одновременно работающих пользователей.
В рамках соглашения предполагается объединить опыт и компетенции сторон при развитии решений и сервисов «1С» для логистического сектора, оптимизации управления закупками и наполнения каталога номенклатуры. Также планируется создать центр поддержки высоконагруженных систем, который будет предоставлять партнерской сети «1С» услуги по реализации требуемых показателей по нагрузке и отказоустойчивости в рамках технологически сложных проектов.
«Внедрение продукта «Деловые Линии: Грузоперевозки» позволили нам на 10 процентов снизить транспортные расходы, на 15 процентов оптимизировать количество транспорта и сократить складские операционные затраты. Кроме того, мы увеличили пропускную способность складов на 25 процентов и на 35 процентов снизили время обработки грузов», — отметил генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани.
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