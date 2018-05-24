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Минобороны: Российские ЗРК не пересекали российско-украинскую границу
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Минобороны: Российские ЗРК не пересекали российско-украинскую границу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В министерстве обороны РФ не согласились с выводами Совместной следственной группы о причинах крушения Boeing 777 в Донецкой области, сообщает ТАСС. Ранее комиссия заявила, что самолет был сбит комплексом «Бук», принадлежащим российской ракетной бригаде.
"Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало", — заявили в ведомстве.
Boeing 777, летевшей по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года во время пролета над Донецкой областью. В результате крушения погибли 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа).
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