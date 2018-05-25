В волгоградской детской библиотеке состоится праздник «Лето в ладошках»

Познавательный праздник «Лето в ладошках», приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня в Волгоградской детской библиотеке.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, ребята совершат виртуальное кругосветное путешествие по странам и континентам, узнают традиции и обычаи разных народов, поиграют в познавательные игры, будут петь, читать стихи. Айболит и старуха Шапокляк из отряда «Веселые исследователи» попросят гостей навести порядок в сказках, разыскать и перевоспитать злодеев. Отряд «Знатоки сказок» проведет квест «Подарки Шарля Перро». Ребятам предстоит справиться со сказочными загадками, поучаствовать в играх с любимыми героями. Помимо этого, детей ждут музыкальная игра «Угадай мелодию» и дискотека. Праздник пройдет с 9-30 до 12-00. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8442) 37-72-56 (Ольга Абдуллаева).