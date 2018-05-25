Ещё
В волгоградской детской библиотеке состоится праздник «Лето в ладошках»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В волгоградской детской библиотеке состоится праздник «Лето в ладошках» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Познавательный праздник «Лето в ладошках», приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня в Волгоградской детской библиотеке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, ребята совершат виртуальное кругосветное путешествие по странам и континентам, узнают традиции и обычаи разных народов, поиграют в познавательные игры, будут петь, читать стихи. Айболит и старуха Шапокляк из отряда «Веселые исследователи» попросят гостей навести порядок в сказках, разыскать и перевоспитать злодеев. Отряд «Знатоки сказок» проведет квест «Подарки Шарля Перро». Ребятам предстоит справиться со сказочными загадками, поучаствовать в играх с любимыми героями. Помимо этого, детей ждут музыкальная игра «Угадай мелодию» и дискотека. Праздник пройдет с 9-30 до 12-00. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8442) 37-72-56 (Ольга Абдуллаева).
АиФ Волгоград: последние новости
Где в Советском районе Волгограда отключат воду 25 мая? В Волгограде мужчины убили 26-летнюю девушку за отказ в интимной близости В Волгограде покажут постановку «Алиса в Стране чудес» на музыку Высоцкого
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова157
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете210
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий205
Украина назвала дату большой войны с Россией505
Россия провела секретные испытания172
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение