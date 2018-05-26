Может ли флот России затопить авианосец США

Авианосная ударная группа ВМС США на данный момент остается сильнейшей в мире. Бывший министр обороны США, Леон Панетта как-то заявил, что ни один из авианосцев не может уничтожить ни одна из современных сверхдержав. Так ли это на самом деле?

Действительно, американские авианосцы класса Nimitz и более современные класса Ford имеют невероятно мощные системы отражения любых угроз. Они защищены от всего, включая ракетные удары и даже подводные лодки.

В одиночку российская АПЛ не имеет никаких шансов против авианесущей группы. А работать группой не позволят уже сопровождающие авианосец суда, не говоря уже об авиакрыле из 60 самолетов.

Давайте поговорим о живучести. Вот здесь мы уже писали, почему авианосец в принципе утопить почти невозможно — без использования ядерного оружия это и в самом деле нереально. Вот только времени, в случае чего, нам хватит лишь на один удар. А на данный момент у Америки авианесущих группировок уже 10.