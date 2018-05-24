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Строительство объектов второй очереди для «Ангары» на Восточном начнут в июне 2018 года
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Строительство объектов второй очереди для «Ангары» на Восточном начнут в июне 2018 года 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТВ Центр
ТАСС, 24 мая. Строительство второй очереди объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный (Амурская область) для запуска ракет-носителей «Ангара» планируется начать в июне этого года, сообщили в четверг в Роскосмосе.
"Госкорпорация «Роскосмос» в середине мая получила положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года", — сказали в пресс-службе.
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