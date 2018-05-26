Они появятся под Борисоглебском, Павловском и Россошью. В Воронежской области в 2018 году построят три мусоросортировочных комплекса. Они разместятся в Борисоглебске, Павловском и Россошанском районах, рассказал в пятницу, 25 мая, руководитель регионального департамента экологии и природных ресурсов Алексей Карякин. Мощность борисоглебского завода составит 50 тыс.тонн/год, павловского — 25 тыс.тонн/год, россошанского — 70 тыс.тонн/год. Мусоросортировочные заводы позволят не только увеличить объем извлекаемых из твердых коммунальных отходов полезных фракций, но и снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду, пояснил Алексей Карякин. Для создания трех мусоросортировочных комплексов Воронежской области как региону, одному из первых разработавших необходимые программные документы в сфере обращения с отходами, выделили федеральную субсидию. Кроме того, до конца года планируется создать компанию-оператора по обращению с отходами на территории воронежского кластера. В соответствии с законодательством, он будет принимать твердые коммунальные отходы и обеспечивать их транспортировку, обработку и захоронение. Кластер создали в рамках изменения федерального законодательства, регулирующего сферу обращения с отходами. Они направлены на формировании замкнутых циклов обращения с отходами, обеспечивающих их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение объёмов захоронения.