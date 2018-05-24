В ДНР считают провокацией выводы международных следователей о виновности России в крушении малайзийского Boeing 

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли выводы международных следователей о виновности российских военных в крушении малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Российских ЗРК «Бук» не было в Донбассе, в том числе в день авиакатастрофы, подчеркнули в ведомстве, передает «Интерфакс».
«Никаких российских вооружений, включая комплексы «Бук», у нас нет ни сейчас, ни тогда не было», — заявил замкомандующего Объединенным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его мнению, установить принадлежность ракеты комплекса «Бук» после ее попадания в цель практически невозможно.
«По тому, что осталось от ракеты, невозможно уже установить ее принадлежность. Но надо понимать, что такие комплексы стоят на вооружении Украины, они старые, ракеты для них производились еще в Советском Союзе. После распада Союза какая-то часть вооружений, в том числе из разных советских частей, осталась на Украине. Поэтому достоверно здесь установить было просто невозможно. Скорее, это похоже на провокацию», — заявил Басурин.
Ранее объединенная следственная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, на пресс-конференции в Нидерландах сделала вывод о том, что ракета класса «земля-воздух», сбившая Boeing 777 малайзийских авиалиний на востоке Украины, состояла на вооружении российской ракетной зенитной бригады, дислоцирующейся в районе Курска. На презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту самолета MH17 находились 298 человек, все они погибли.