Российский Су-57 сравнили с китайский истребителем J-20

Издание признает, что Су-57, даже при наличии действующего двигателя АЛ-41Ф1, превосходит китайского конкурента по маневренности и сверхзвуковым характеристикам. Однако эффективность Су-57 вырастет еще больше при установке нового двигателя, известного как «тип 30».

Проблемой китайского самолета в публикации называется отсутствие реактивного двигателя, подходящего для J-20. The National Interest пишет, что сейчас, по всей видимости, на эту машину установлен двигатель российского производства. И хотя в Китае разрабатывается новый двигатель, американское издание сомневается в том, что он повысит маневренность J-20 до уровня Су-57.

При этом в качестве преимущества «китайца» называется большая скрытность. Это автор публикации объясняет это тем, что при создании J-20 были использованы технологии, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35. А вот выделить превосходство чьей-либо авионики, американское издание затруднилось.

В заключение The National Interest подчеркивает, что у российского и китайского истребителя пятого поколения изначально были разные приоритеты. Так, J-20 предполагается использовать в качестве дальнего ударного самолета, который создавал бы угрозу американским базам и военным объектам в Тихом океане, а также самолетам-заправщикам и десантным воздушным судам. Китайский истребитель, по всей видимости, не планируется применять для воздушного боя с американскими F-22 или F-35 за исключением случаев самообороны.

"Напротив, российский Су-57 — это машина достижения превосходства в воздухе, предназначенная для охоты на американские истребители, такие как F-22 и F-35", — говорится в публикации.