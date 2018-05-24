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Японские истребители вылетали на перехват российского противолодочного самолета
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Японские истребители вылетали на перехват российского противолодочного самолета 

Вести.Ru 1 час назад
Истребители Воздушных сил самообороны Японии вылетали на перехват и сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление штаба японских Сил самообороны.
23 мая российский разведчик подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг до острова Хонсю. Сделав там круг, он лег на обратный курс.
Японские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства — российский самолет летел на международными водами Японского моря.
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