Японские истребители вылетали на перехват российского противолодочного самолета

Истребители Воздушных сил самообороны Японии вылетали на перехват и сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление штаба японских Сил самообороны.

23 мая российский разведчик подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг до острова Хонсю. Сделав там круг, он лег на обратный курс.

Японские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства — российский самолет летел на международными водами Японского моря.