Облпрокуратура требует отменить разрешение на строительство крематория в «Рубежном» 

Такая информация была озвучена в ходе встречи рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное» под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с инициативной группой жителей поселка.
На встрече также присутствовали председатель городской Думы Алексей Дегтев, руководители Куйбышевского и Волжского районов, представители областного министерства строительства, Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры и полиции.
Напомним, по результатам предыдущей встречи в связи с обеспокоенностью жителей рабочая группа приняла решение обратиться в соответствующие органы для проведения проверки по факту законности выдачи разрешения на строительство крематория.
Областная прокуратура провела проверку в минстрое, к работе привлекли представителей Роспотребнадзора, экспертной организации, застройщика и проектировщика.
"При подготовке документации для получения разрешения на строительство были допущены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче разрешения. В связи с чем в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и отменить разрешение на строительство", — рассказал о результатах проверки начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Иван Рогуля.
"От лица жителей села Рубежное выражаем огромную благодарность за то, что нашему вопросу и всему микрорайону уделено такое огромное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество", — отметила на встрече член инициативной группы, жительница Рубежного Наталья Зайцева.