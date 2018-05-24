Облпрокуратура требует отменить разрешение на строительство крематория в «Рубежном»

Такая информация была озвучена в ходе встречи рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное» под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с инициативной группой жителей поселка.

Напомним, по результатам предыдущей встречи в связи с обеспокоенностью жителей рабочая группа приняла решение обратиться в соответствующие органы для проведения проверки по факту законности выдачи разрешения на строительство крематория.

Областная прокуратура провела проверку в минстрое, к работе привлекли представителей Роспотребнадзора, экспертной организации, застройщика и проектировщика.

"При подготовке документации для получения разрешения на строительство были допущены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче разрешения. В связи с чем в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и отменить разрешение на строительство", — рассказал о результатах проверки начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Иван Рогуля.