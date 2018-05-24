Ещё
Облпрокуратура требует отменить разрешение на строительство крематория в «Рубежном»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облпрокуратура требует отменить разрешение на строительство крематория в «Рубежном» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Самарская газета
Такая информация была озвучена в ходе встречи рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное» под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с инициативной группой жителей поселка.
На встрече также присутствовали председатель городской Думы Алексей Дегтев, руководители Куйбышевского и Волжского районов, представители областного министерства строительства, Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры и полиции.
Напомним, по результатам предыдущей встречи в связи с обеспокоенностью жителей рабочая группа приняла решение обратиться в соответствующие органы для проведения проверки по факту законности выдачи разрешения на строительство крематория.
Областная прокуратура провела проверку в минстрое, к работе привлекли представителей Роспотребнадзора, экспертной организации, застройщика и проектировщика.
"При подготовке документации для получения разрешения на строительство были допущены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче разрешения. В связи с чем в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и отменить разрешение на строительство", — рассказал о результатах проверки начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Иван Рогуля.
"От лица жителей села Рубежное выражаем огромную благодарность за то, что нашему вопросу и всему микрорайону уделено такое огромное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество", — отметила на встрече член инициативной группы, жительница Рубежного Наталья Зайцева.
Волга Ньюс: последние новости
Активисты добровольческого движения отправились в путешествие по Волге "СИБУР Тольятти" поделился наработками в области охраны труда Делегация Самарской области принимает участие в работе ПМЭФ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии73
Постпреда США при ООН освистали50
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео51
Пенсии россиян сделают добровольными119
Следователи: сбивший МН17 «Бук» принадлежал России196
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:08
Сына известной певицы убил рак
Шоу-бизнес
01:29
Пенсии россиян сделают добровольными
Экономика
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
02:20
Постпреда США при ООН освистали
В мире США
10:11
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение