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Филиал «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» приглашает в «комнату прохлады»
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Филиал «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» приглашает в «комнату прохлады» 

Управа района Лианозово 6 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
«Комната прохлады» действует в жаркие дни в филиале «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом напоминают в администрации ТЦСО.
— Во всех наших филиалах филиалах такие комнаты работают не первый год. В помещениях работают кондиционеры, есть прохладная питьевая вода, можно почитать книги, газеты и журналы или посмотреть телевизор. Приглашаем и вас отдохнуть в жаркий полдень в наших стенах, — говорят в центре.
Напомним, филиал «Лианозово» находится по адресу Новгородская улица, 32. (ак)
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