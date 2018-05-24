Филиал «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» приглашает в «комнату прохлады»

«Комната прохлады» действует в жаркие дни в филиале «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом напоминают в администрации ТЦСО.

— Во всех наших филиалах филиалах такие комнаты работают не первый год. В помещениях работают кондиционеры, есть прохладная питьевая вода, можно почитать книги, газеты и журналы или посмотреть телевизор. Приглашаем и вас отдохнуть в жаркий полдень в наших стенах, — говорят в центре.

Напомним, филиал «Лианозово» находится по адресу Новгородская улица, 32. (ак)