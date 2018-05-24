Новый МиГ-31: Гиперзвук и охота за спутниками Пентагона

Журнал Air Forces Monthly в статье «One of a Kind» рассказал своим читателям абсолютно всё о советском перехватчике МиГ-31. И все сказанное в полной мере отражает и славную биографию этого самолета, и его перспективы, которые далеко не исчерпаны спустя 40 лет после окончания разработки его базовой модификации. Ну, разве что немного напутали в связи с переводом километров в мили.

А также не вполне точно указали поставленные перед разработчиками цели. Самолет изначально планировался все-таки для перехвата не крылатых ракет, а самолетов противника, которые в 60-е годы постоянно искали «дыры» в советской системе ПВО на различных участках границы, имевшей огромную протяженность. Прежде всего, это были самолеты-разведчики. Но порой наведывались и истребители, имевшие под фюзеляжем и под крыльями подвешенные ракеты класса «воздух-поверхность». «Чистым» бомбардировщикам при таком раскладе ловить в нашем воздушном пространстве было нечего.

Правда, в процессе разработки не только перехватчика, но и предназначенной для него ракеты «воздух-воздух» Р-33 удалось за счет повышения эффективности комплекса получить возможность борьбы и с крылатыми ракетами.

МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 году, существенно опередил свое время. Как по летным характеристикам, которые используются при перехвате нарушителей границы, так и по возможностям авионики. На самолете впервые в истории была установлена РЛС с пассивной антенной фазированной решеткой. Следующий самолет с ПФАР появился лишь в 2000 году. В связи с чем сократилось время реакции на изменение воздушной обстановки и увеличилась дальность обнаружения целей до 120 км для истребителей. Также в состав авионики был введен датчик, обнаруживающий цели по инфракрасному излучению на расстоянии до 56 км. Это тоже было новшество, которое лишь сейчас внедряется в истребительной авиации мира. Разработчики F-35 с большим энтузиазмом рассказывают о том, сколь мощные IRST-датчики установлены на их самолете. Хоть на всех последних истребителях ОКБ Сухого они используются уже давно.

Уникальной оказалась и система управления огнем «Заслон», позволяющая обнаруживать и сопровождать 10 целей и одновременно обстреливать 4 из них. Причем цели могут в момент атаки располагаться на различной высоте относительно перехватчика — и ниже, у земли, и выше, в стратосфере, и на одном уровне с МиГ-31.

Для своего времени, после снятия с вооружения американского разведчика «Черный дрозд», МиГ-31 стал самым скоростным самолетом, развивая 3000 км/ч. Причем его крейсерская, экономичная в отношении расхода топлива скорость равна 2500 км/ч. Самым скоростным самолетом МиГ-31 остается и поныне.

Для этого перехватчика была специально создана ракета Р-33, обладавшая рекордной дальностью в 160 км. Ее максимальная скорость — 4,5М, скорость поражаемых целей — 3000 км/ч.

Глубокая модернизация перехватчика состоялась во второй половине нулевых годов. При этом в модификации МиГ-31БМ не только усилились возможности перехвата, но и заметно расширился круг задач, возложенных на самолет. Он получил новые ракеты, новую систему управления огнем и теперь способен наносить удары по наземным целям. То есть стал в определенной степени и истребителем-бомбардировщиком, оснащенным противорадиолокационными и противокорабельными ракетами, корректируемыми бомбами.

В настоящий момент в ВКС эксплуатируется 120 МиГ-31, и все они должны пройти модернизацию и соответствующий ремонт, что продлит срок службы на 15 лет. Еще 120 самолетов находится на хранении. По каждому из них в зависимости от технического состояния будет принято отдельное решение относительно возможности «осовременивания».

Возможности перехвата у МиГ-31БМ существенно возросли. Новая РЛС обнаруживает бомбардировщик на расстоянии в 320 км, истребитель — 200 км. Максимальная дальность поражения, которой не обладает ни один самолет мира, — 280 км.

Одновременно обнаруживаются 24 цели, обстреливаются — 8. При этом существенно возросла и дельность стрельбы, достигнув 300 км. Это стало возможно благодаря использованию в модернизованном перехватчике новой ракеты Р-37М. Однако в настоящее время проходит летные испытания еще более дальнобойная ракета — КС-172, имеющая дальность 400 км. Учитывая, что максимальная боевая нагрузка МиГ-31БМ равна 9 тоннам, а вес Р-37 меньше полутонны, перехватчик можно с большой эффективностью использовать даже в случае массированных атак дозвуковыми ракетами «Томагавк».

При этом МиГ-31БМ, учитывая расширившиеся возможности его приборных комплексов, сам становится платформой для последующих модернизаций. А они сулят достижение значительных результатов в повышении боевых возможностей машины. Поскольку самолет-то уникальный и по скорости, и по потолку, и по дальности, и по очень серьезной боевой нагрузке.

И одна такая модификация уже известна. Это МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Более того, комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении ВКС с декабря прошлого года.

Скорость ракеты — 10М. Дальность — 2000 км. С учетом того, что тяжелый истребитель МиГ-31, способный нести 9 тонн ракетно-бомбовой нагрузки, имеет солидный боевой радиус в 720 км, реальная дальность применения «Кинжала» порядка 2700 км. Это означает, что для нанесения неотразимого удара как по наземным, так и по морским целям, самолету нет необходимости не только входить в зону ПВО противника, но и приближаться к ней.

Появление этого комплекса существенно расширяет возможности тактической авиации. Дело в том, что ракетами «воздух-поверхность», имеющими дальность в несколько тысяч километров (Х-555, Х-101), оснащены лишь самолеты Дальней авиации, решающие стратегические задачи. Теперь в ряд со «стратегами» встал и самолет тактической авиации МиГ-31. Более того, его приобретенная стратегическая роль обусловлена еще и тем, что Х-47М2 оснащена не только обычной боевой частью, но и ядерной.

Еще одна крайне полезная модификация МиГ-31 могла бы уже существовать. Однако ее разработку остановила промышленная разруха 90-х годов. В 1987 году совершил первый полет «истребитель спутников» МиГ-31Д. Он должен был использоваться в качестве носителя противоспутниковой трехступенчатой ракеты 79М6 «Контакт», масса которой равнялась 4500 кг, длина — 10 м. В зависимости от веса полезной нагрузки ракета должна была достигать высоты от 160 км до 600 км.

Если самолет уже начал проходить полетные испытания, было изготовлено два прототипа, то ракета к ним еще только готовилась. Однако в начале 90-х годов программа была закрыта.