Стала известна дата выхода третьей серии мультфильма «Простоквашино»

Новая серия мультфильма про Простоквашино будет доступна онлайн на виртуальных площадках «Союзмультфильма» 5 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления киностудии Юлианы Слащевой

По ее словам, выход новых эпизодов станет регулярным. «Я знаю дату третьей серии — 5 июня и дальше „Простоквашино“ будет выходить по серии в месяц», — поделилась Слащева, находящаяся сейчас в Санкт-Петербурге на форуме ПМЭФ.

Второй эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино» — продолжения одного из самых любимых советских мультфильмов по произведениям Эдуарда Успенского — появился 4 мая в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru»