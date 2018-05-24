Ещё
Стала известна дата выхода третьей серии мультфильма «Простоквашино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна дата выхода третьей серии мультфильма «Простоквашино» 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Новая серия мультфильма про Простоквашино будет доступна онлайн на виртуальных площадках «Союзмультфильма» 5 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
По ее словам, выход новых эпизодов станет регулярным. «Я знаю дату третьей серии — 5 июня и дальше „Простоквашино“ будет выходить по серии в месяц», — поделилась Слащева, находящаяся сейчас в Санкт-Петербурге на форуме ПМЭФ.
Второй эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино» — продолжения одного из самых любимых советских мультфильмов по произведениям Эдуарда Успенского — появился 4 мая в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru»
Газета.Ru: последние новости
Песков усомнился в том, что Юлия Скрипаль сделала заявление по своей воле На сессии ПМЭФ выступит мистик и провидец из Индии Топ-менеджмент "Русала" ушел в отставку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Якутии совершено массовое убийство и самоубийство92
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды63
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии24
Сына известной певицы убил рак12
Кудрин попал в неловкую ситуацию31
Видео
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
20:48
Голикова ответила на вопрос о пенсионном возрасте
Экономика
03:49
Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение сестры
Политика
02:25
В ДНР уничтожены украинские диверсанты
В мире
00:08
Песков оценил вероятность полной блокады России
Политика В мире
10:33
Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение