Полет на U-2 в «космос»: видео из кабины пилота

Американский самолет-разведчик U-2 способен подняться в небо на целых 20 километров. Это почти самый настоящий полет в космос: перед вами реальная запись того, что видит пилот.

Разведчик активно использовался во время холодной войны для полетов над территорией СССР. U-2 долгое время оставался недосягаем для советских систем ПВО — благодаря этому США получили массу информации о строительстве секретных военных комплексов.

Первого шпиона на точно таком же самолете СССР сбили только в 1960 году. Летчик попал в плен, но через два года был обменян на советского шпиона.

Строго говоря, до самого космоса самолет конечно же не взлетает. Он добирается до стратосферы, но и это выглядит действительно завораживающе.