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Полет на U-2 в «космос»: видео из кабины пилота
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Полет на U-2 в «космос»: видео из кабины пилота 

Don't Panic 16 минут назад
Фото: Don't Panic
Американский самолет-разведчик U-2 способен подняться в небо на целых 20 километров. Это почти самый настоящий полет в космос: перед вами реальная запись того, что видит пилот.
Разведчик активно использовался во время холодной войны для полетов над территорией СССР. U-2 долгое время оставался недосягаем для советских систем ПВО — благодаря этому США получили массу информации о строительстве секретных военных комплексов.
Первого шпиона на точно таком же самолете СССР сбили только в 1960 году. Летчик попал в плен, но через два года был обменян на советского шпиона.
Строго говоря, до самого космоса самолет конечно же не взлетает. Он добирается до стратосферы, но и это выглядит действительно завораживающе.
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