S7 предложила запускать «Зениты» со второго стартового стола на Байконуре

«Мы предложили казахстанской стороне начинать модернизацию стартовой площадки комплекса «Байтерек» с разрушенной площадки «зенитовского» старта, сохранив тем самым возможность реализации проекта с использованием ракеты «Зенит» для вывода коммерческих нагрузок до создания российской ракеты среднего класса нового поколения «Союз-5», — цитирует РИА «Новости» Сопова со ссылкой на журнал «Космические исследования и технологии».

По его словам, в настоящее время украинский «Южмаш» производит 12 ракет «Зенит» по заказу российской компании. «При этом поставка комплектующих должна осуществляться через американскую компанию. А она в свою очередь может поставить часть „Зенитов“ на космодром Байконур для организации и проведения пусков с космодрома уже в 2019 году», — добавил Сопов. Ранее сообщалось, что одна площадка будет модернизирована под запуски разрабатываемой сейчас в России ракеты «Союз-5».

Напомним, в октябре 2017 года заместитель гендиректора корпорации Роскосмос Сергей Савельев сообщил, что эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» разработают до ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что двигатели для новой российской ракеты-носителя «Союз-5» будут созданы в течение трех лет, они должны стать дешевле и легче существующих.

«Союз-5» — российская ракета-носитель среднего класса, разрабатываемая в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» и предназначенная для запуска пилотируемого корабля «Федерация», первый полет должен пройти в 2022 году.