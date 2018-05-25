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S7 предложила восстановить стартовый стол на Байконуре для пусков «Союза-5»
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S7 предложила восстановить стартовый стол на Байконуре для пусков «Союза-5» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Частная российская космическая компания S7 Space предлагает восстановить разрушенный стартовый стол на космодроме Байконур для пусков новых российских ракет «Союз-5», а функционирующую площадку продолжить использовать для запусков «Зенитов», заявил РИА Новости директор компании (входит в группу S7) Сергей Сопов.
Ранее Сопов в интервью журналу «Космические исследования и технологии» рассказал, что S7 предложила казахстанской стороне начинать модернизацию стартовой площадки комплекса «Байтерек» с разрушенной площадки «зенитовского» старта, что сохранит возможность реализации проекта с использованием ракеты "Зенит" для вывода коммерческих нагрузок до создания российской ракеты среднего класса нового поколения «Союз-5».
Как уточнил глава S7 Space РИА Новости, компания предлагает продолжить пуски «Зенитов» с имеющейся на космодроме площадки, а под новый носитель «Союз-5», который появится только к 2022 году, восстановить разрушенную площадку.
"Наше предложение выгодно всем сторонам. Российские предприятия, выпускающие двигатели и третью ступень для «Зенитов», а в целом около 80% комплектующих носителя, продолжат поддерживать свои промышленные мощности и сохранят кадры перед переходом к производству ракет «Союз-5». Казахстанская сторона сможет зарабатывать на пусках ракет «Зенит» и сохранить специалистов боевых расчетов, то есть людей, непосредственно готовящих ракету и стартовый комплекс к проведению пуска", — рассказал он.
По его словам, восстанавливать разрушенную площадку под ракету «Зенит» было бы экономически нецелесообразно, поскольку ей на смену разрабатывается «Союз-5».
Ранее сообщалось, что в настоящее время украинское предприятие «Южмаш» ведет производство 12 «Зенитов» по заказу S7. При этом одна из двух находящихся в высокой степени готовности ракет предназначена для пуска с космодрома Байконур, вторая — для пуска с «Морского старта», владельцем которого выступает S7.
На космодроме Байконур всего одна действующая стартовая площадка под ракеты «Зенит». Вторая была разрушена в 1990 году при взрыве ракеты. Именно ее и предлагает восстановить S7. Ранее сообщалось, что не разрушенная, но законсервированная площадка будет модернизирована под запуски разрабатываемой сейчас в России ракеты «Союз-5».
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