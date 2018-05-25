S7 предложила восстановить стартовый стол на Байконуре для пусков «Союза-5»

Ранее Сопов в интервью журналу «Космические исследования и технологии» рассказал, что S7 предложила казахстанской стороне начинать модернизацию стартовой площадки комплекса «Байтерек» с разрушенной площадки «зенитовского» старта, что сохранит возможность реализации проекта с использованием ракеты "Зенит" для вывода коммерческих нагрузок до создания российской ракеты среднего класса нового поколения «Союз-5».

Как уточнил глава S7 Space РИА Новости, компания предлагает продолжить пуски «Зенитов» с имеющейся на космодроме площадки, а под новый носитель «Союз-5», который появится только к 2022 году, восстановить разрушенную площадку.

"Наше предложение выгодно всем сторонам. Российские предприятия, выпускающие двигатели и третью ступень для «Зенитов», а в целом около 80% комплектующих носителя, продолжат поддерживать свои промышленные мощности и сохранят кадры перед переходом к производству ракет «Союз-5». Казахстанская сторона сможет зарабатывать на пусках ракет «Зенит» и сохранить специалистов боевых расчетов, то есть людей, непосредственно готовящих ракету и стартовый комплекс к проведению пуска", — рассказал он.

По его словам, восстанавливать разрушенную площадку под ракету «Зенит» было бы экономически нецелесообразно, поскольку ей на смену разрабатывается «Союз-5».

Ранее сообщалось, что в настоящее время украинское предприятие «Южмаш» ведет производство 12 «Зенитов» по заказу S7. При этом одна из двух находящихся в высокой степени готовности ракет предназначена для пуска с космодрома Байконур, вторая — для пуска с «Морского старта», владельцем которого выступает S7.