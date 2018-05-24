Как в бою: авиация и саперы ЧФ провели учения

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 мая — РИА Новости Крым . Экипажи самолетов морской авиации и военнослужащие групп разминирования Черноморского флота провели очередные учения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи самолетов Су-24МР отработали поиск отряда боевых кораблей условного противника, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ «нанесли» авиаудар неуправляемыми ракетами и выполнили условное бомбометание. Кроме того, летчики потренировались в вопросах аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, а также отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств ПВО условного противника.

В свою очередь военнослужащие групп разминирования приступили к проведению сбора, в ходе которого изучают приемы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании местности. Особенностью этих сборов стало использование специального водолазного миноискателя для обнаружения противотанковых и противодесантных мин на земле и в прибрежной морской полосе.