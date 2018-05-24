Индийские СУ-30МКИ оказались способны обнаружить китайские самолеты-невидимки

Командование индийских военно-воздушных сил сообщило, что во время патрульных полетов в приграничных регионах пилоты СУ-30МКИ наблюдают на экранах своих радаров -30MKI китайские истребители Chengdu J-20. Впервые это удалось в 2018 году над Тибетом. Китайские J-20 тогда проводили воздушные учения с участием классических истребителей Chengdu J-10C и Shenyang J-11.

«Для обнаружения самолетов J-20 не нужны специальные радары. Наши пилоты наблюдали их на экранах стандартных радиолокаторов Су-30МКИ, произведенных в России », — рассказал командующий индийскими ВВВС маршал Аруп Шах. Су-30МКИ оснащены радарами N011 Bars с антенной в фазированной решеткой.

По оценке индийских командующих, китайские учения ставят своей целью тестирование на прочность индийской системы противовоздушной обороны. Китайцы ищут способ скрытного проникновения в воздушное пространство Индии. Учитывая легкость обнаружения истребителей J-20, пока им это не удалось.