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Индийские СУ-30МКИ оказались способны обнаружить китайские самолеты-невидимки
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Индийские СУ-30МКИ оказались способны обнаружить китайские самолеты-невидимки 

AirCargoNews.ru 36 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Командование индийских военно-воздушных сил сообщило, что во время патрульных полетов в приграничных регионах пилоты СУ-30МКИ наблюдают на экранах своих радаров -30MKI китайские истребители Chengdu J-20. Впервые это удалось в 2018 году над Тибетом. Китайские J-20 тогда проводили воздушные учения с участием классических истребителей Chengdu J-10C и Shenyang J-11.
«Для обнаружения самолетов J-20 не нужны специальные радары. Наши пилоты наблюдали их на экранах стандартных радиолокаторов Су-30МКИ, произведенных в России», — рассказал командующий индийскими ВВВС маршал Аруп Шах. Су-30МКИ оснащены радарами N011 Bars с антенной в фазированной решеткой.
По оценке индийских командующих, китайские учения ставят своей целью тестирование на прочность индийской системы противовоздушной обороны. Китайцы ищут способ скрытного проникновения в воздушное пространство Индии. Учитывая легкость обнаружения истребителей J-20, пока им это не удалось.
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