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Казахстан массово скупает российские Су-30СМ
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Казахстан массово скупает российские Су-30СМ
News.ru
1 час назад
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News.ru
Казахстан
скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ. Контракт подписали оборонное госпредприятие Казахстана и российская
корпорация «Иркут»
.
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