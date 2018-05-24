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Казахстан массово скупает российские Су-30СМ
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Казахстан массово скупает российские Су-30СМ 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Казахстан скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ. Контракт подписали оборонное госпредприятие Казахстана и российская корпорация «Иркут».
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