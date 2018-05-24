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«Ростех»: 10 истребителей Су‐35 поставят в Китай в 2018 году
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«Ростех»: 10 истребителей Су‐35 поставят в Китай в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
В 2018 году Китай получит 10 российских истребителей Су‐35, помимо 14 уже переданных военных самолетов. Об этом говорится в предоставленной «Ростехом» информации на стенде Петербургского международного экономического форума.
Как уточнили в госкорпорации, в 2016 году для Китая построили и передали четыре Су-35С. В 2017 году страна получила еще 10 истребителей.
По заключенному соглашению в 2018 году Пекин получит последние 10 истребителей.
Стоимость заключенного контракта, уточнил «Интерфакс», составила около 2,5 миллиардов рублей.
Официально Китай стал первым зарубежным заказчиком Су-35 в 2015 году. До этого момента эксплуатация истребителей велась только в России.
Су-35 представляет собой глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нем нашли свое применение технологии пятого поколения, которые обеспечивают превосходство самолета над аналогичными воздушными судами.
Производят Су-35 на авиационном заводе имени Гагарина (Комсомольск-на-Амуре), который входит в компанию «Сухой».
В Санкт-Петербурге с 24 мая начинает свою работу Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетят представители 150 стран, оно собрало свыше 15 тысяч участников. В рамках форума анонсировано подписание нескольких многомиллионных контрактов.
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