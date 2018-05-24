«Ростех»: 10 истребителей Су‐35 поставят в Китай в 2018 году

В 2018 году Китай получит 10 российских истребителей Су‐35, помимо 14 уже переданных военных самолетов. Об этом говорится в предоставленной «Ростехом» информации на стенде Петербургского международного экономического форума.

Как уточнили в госкорпорации, в 2016 году для Китая построили и передали четыре Су-35С. В 2017 году страна получила еще 10 истребителей.

По заключенному соглашению в 2018 году Пекин получит последние 10 истребителей.

Стоимость заключенного контракта, уточнил «Интерфакс» , составила около 2,5 миллиардов рублей.

Официально Китай стал первым зарубежным заказчиком Су-35 в 2015 году. До этого момента эксплуатация истребителей велась только в России

Су-35 представляет собой глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нем нашли свое применение технологии пятого поколения, которые обеспечивают превосходство самолета над аналогичными воздушными судами.