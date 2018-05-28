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В Якутии начались выплаты пострадавшим от паводка жителям
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В Якутии начались выплаты пострадавшим от паводка жителям 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Выплаты пострадавшим от паводка жителям Якутии начинаются в понедельник, компенсации за утрату имущества получат около 700 жителей Амгинского района, сообщается на сайте правительства республики.
"В понедельник, 28 мая, произведут выплаты около 700 гражданам, пострадавшим от паводка в Амгинском районе. Также по линии минтруда Якутии семьям с детьми готовы выплатить ежемесячные пособия за три месяца вперед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в списке пострадавших в Амгинском районе 1 тысяча 30 человек, но материальную помощь и компенсации получат 693 человека. У остальных граждан проблемы с документами и пропиской.
Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников призвал местные власти оказать юридическую помощь выпавшим из списка гражданам по оперативному обращению в суд для получения выплат, дополняется на сайте.
Из резервного фонда Якутии на выплаты выделено 21,3 миллиона рублей, деньги поступили в администрацию Амгинского района. Федеральные средства поступят дополнительно. Кроме того, минтруд Якутии принял решение об авансировании ежемесячных пособий на детей в пострадавших районах. Все семьи с детьми могут получить пособия за три летних месяца вперед, подав заявление в районные управления социальной защиты, уточняет правительство.
Как сообщается на сайте, в ближайшие дни деньги из республиканского резервного фонда будут перечислены пострадавшим жителям в Мегино-Кангаласском, Намском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах. Списки пострадавших в Усть-Майском, Кобяйском районах и городе Якутске согласуются.
По данным администрации Амгинского района, сейчас в освободившихся от воды поселках идут восстановительные работы. На помощь в ликвидации последствий паводка прибыли отряды из соседних улусов.
"Из 266 семей, оказавшихся в зоне подтопления, 139 семей вернулись в свои дома. Наиболее сложная ситуация в Амгино-Нахаринском наслеге, где 15 затопленных домов не подлежат восстановлению. На сегодня есть потребность в пиломатериалах и кирпичах, которые в период половодья можно завезти по реке. Ленское речное пароходство уже сообщило о готовности предоставить баржи для перевозки стройматериалов" — сказал глава района Николай Архипов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в Якутии пострадало более 40 населенных пунктов. На восстановление территории от стихии потребуется более 940 миллионов рублей. Подсчет суммы, необходимой на компенсации гражданам еще ведется. В республике объявлен режим ЧС федерального уровня.
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