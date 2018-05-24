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Руководство «Русала» ушло в отставку
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Руководство «Русала» ушло в отставку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Руководство компании «Русал» заявило о своей отставке. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.
Сообщается, что 23 мая кресло генерального директора компании покинула Александра Бурико. Она подтвердила, что не имеет разногласий с правлением. Исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.
Также совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Их отставка назначена на 28 июня 2018 года, когда должно состояться ежегодное собрание акционеров.
21 мая «Русал» заявил, что санкции США могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес компании. Акционерам и инвесторам порекомендовали быть особо осторожными при сделках с бумагами компании.
В апреле Минфин США заявил, что с «Русала» могут быть сняты санкции, если в ней сменится контролирующий акционер. 27 апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров.
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