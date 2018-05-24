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СМИ сообщили о ракетной атаке по сирийскому аэродрому
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СМИ сообщили о ракетной атаке по сирийскому аэродрому 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Сирийское арабское информационное агентство сообщило о ракетной атаке по сирийскому аэродрому рядом с Хомсом, передает РИА «Новости».
Уточняется, что атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны.
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