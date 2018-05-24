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Вице-президент США и премьер Грузии обсудили сотрудничество
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Вице-президент США и премьер Грузии обсудили сотрудничество 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщил в среду Белый дом.
"Вице-президент… подтвердил твердую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и подтвердил также, что США поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Лидеры договорились изучить дальнейшие пути укрепления экономического и торгового сотрудничества", — говорится в сообщении Белого дома.
Пенс в прошлом году посетил Грузию.
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