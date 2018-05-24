Вице-президент США и премьер Грузии обсудили сотрудничество

"Вице-президент… подтвердил твердую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и подтвердил также, что США поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Лидеры договорились изучить дальнейшие пути укрепления экономического и торгового сотрудничества", — говорится в сообщении Белого дома.

Пенс в прошлом году посетил Грузию.