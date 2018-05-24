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В США разбился учебный самолет ВВС
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В США разбился учебный самолет ВВС 

Свободная пресса 15 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
У американской авиабазы Колумбус потерпел крушение учебный самолет Т-38С «Тэлон». На борту находилось два пилота, оба успели эвакуироваться и сейчас находятся в больнице.
Как пишет сайт «Комсомольской правды», в результате ЧП на земле никаких разрушений не зафиксировано. Сообщается, что самолет рухнул в том районе, где нет жилых домов и строений.
Ранее в США разбился еще один военный самолет. Рухнул транспортный С-130 Hercules. На борту находились девять человек, все они погибли.
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