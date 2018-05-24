В США разбился учебный самолет ВВС

У американской авиабазы Колумбус потерпел крушение учебный самолет Т-38С «Тэлон». На борту находилось два пилота, оба успели эвакуироваться и сейчас находятся в больнице.

Как пишет сайт « Комсомольской правды », в результате ЧП на земле никаких разрушений не зафиксировано. Сообщается, что самолет рухнул в том районе, где нет жилых домов и строений.

Ранее в США разбился еще один военный самолет. Рухнул транспортный С-130 Hercules. На борту находились девять человек, все они погибли.