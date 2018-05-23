Китайский самолёт с неподвижным крылом совершил своё первое испытательное руление

В одной из провинций Юго-Восточного Китая с производственной линии сошёл летательный аппарат с неподвижным крылом и винтовыми пропеллерами GA20.

Воздушное судно, разработанное китайским частным производителем самолётов авиации общего назначения, уже совершило своё первое испытательное руление, пишет газета «Жэньминь жибао».

По данным издания, GA20 оборудован четырьмя местами и будет летать с одним двигателем Lycomingo 320.

Кроме того, самолёт укомплектован авиационной электронной системой Garmin и углеволоконными пропеллерами с наиболее лёгким весом. Протяженность пролёта составляет 1200 км. При этом GA20 может развивать скорость до 360 км в час Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Шанхае завершилось рабочее испытание прототипа авиадвигателя CJ-1000AX, который разработал для производящегося в Китае большого пассажирского реактивного самолёта С919, способного составить конкуренцию ведущим авиалайнерам мира, в том числе разновидностям Airbus и Boeing

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