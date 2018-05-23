«Швабе» показывает оптику на выставке KADEX в Астане

"Все, что вы видите на наших стендах — это передовые изделия с большим экспортным потенциалом, поэтому нам крайне важно презентовать их на самом высоком уровне. «Швабе» не первый год приезжает на выставку в Казахстан — за несколько лет она приобрела статус одной из ведущих деловых площадок, которая привлекает заказчиков и производителей с разных концов света, и мы рады быть в их числе", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX проходит в Казахстане с 2010 года. В этом году выставка впервые организована под эгидой министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.