Ещё
«Швабе» показывает оптику на выставке KADEX в Астане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Швабе» показывает оптику на выставке KADEX в Астане 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новейшие образцы оптико-электронных средств для авиации, бронетанковой техники и артиллерии демонстрирует российский холдинга «Швабе» на проходящей в Астане (Казахстан) пятой Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX, сообщает пресс— служба холдинга.
"Все, что вы видите на наших стендах — это передовые изделия с большим экспортным потенциалом, поэтому нам крайне важно презентовать их на самом высоком уровне. «Швабе» не первый год приезжает на выставку в Казахстан — за несколько лет она приобрела статус одной из ведущих деловых площадок, которая привлекает заказчиков и производителей с разных концов света, и мы рады быть в их числе", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX проходит в Казахстане с 2010 года. В этом году выставка впервые организована под эгидой министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
РИА Новости: последние новости
Партия пенсионеров планирует выдвинуть на выборы мэра Москвы Широкова Высланный из Каракаса дипломат из США заявил, что Венесуэле нужны перемены Депутаты Кубани рассмотрели проект закона о поддержке дачников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку191
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»296
Пациентов обрекают на смерть в России86
Киев заявил о больших потерях ополченцев231
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков718
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
00:30
McDonald’s угодил в секс-скандал
Компании
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение