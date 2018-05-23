США передадут Турции первый F-35 21 июня 

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Аксенов прокомментировал возбуждение дела против бывшего мэра Ялты

В ростовском вузе разработают сортировочных роботов для "Почты России"

Дегтярев: неприлично клеймить заграницу, а потом отдыхать за рубежом