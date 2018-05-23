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США передадут Турции первый F-35 21 июня
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США передадут Турции первый F-35 21 июня 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
АНКАРА, 23 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня, сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции в среду.
"США передадут нам первый F-35 21 июня. Однако он не сразу окажется в Турции, самолет останется в США до ноября 2019 для обучения наших пилотов", — сказал собеседник агентства.
Как ранее заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.
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