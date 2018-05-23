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Совместные учения стран ОДКБ «Эшелон-2019» пройдут в 2019 году
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Совместные учения стран ОДКБ «Эшелон-2019» пройдут в 2019 году 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе заседания министров обороны государств-участников ОДКБ была достигнута договоренность о проведению совместных учений «Эшелон-2019».
Основной темой переговоров Сергея Шойгу и его коллег из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана стала региональная безопасность.
Речь шла о противостоянии общим угрозам, главная из которых — международный терроризм.
Также прошло обсуждение отношений США и Ирана после одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки.
Была достигнута договоренность о конкретных шагах по развитию системы совместной подготовки кадров для вооруженных сил стран-членов ОДКБ.
Кроме этого, Шойгу встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении военного и военно-технического сотрудничества с Астаной.
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