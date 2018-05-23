Совместные учения стран ОДКБ «Эшелон-2019» пройдут в 2019 году

В ходе заседания министров обороны государств-участников ОДКБ была достигнута договоренность о проведению совместных учений «Эшелон-2019».

Речь шла о противостоянии общим угрозам, главная из которых — международный терроризм.

Также прошло обсуждение отношений США Ирана после одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки.

Была достигнута договоренность о конкретных шагах по развитию системы совместной подготовки кадров для вооруженных сил стран-членов ОДКБ.