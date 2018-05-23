Ещё
Экипажи самолетов морской авиации ЧФ в рамках учения уничтожили отряд кораблей условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи самолетов морской авиации ЧФ в рамках учения уничтожили отряд кораблей условного противника 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, а также уход от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны.
Экипажи самолётов Морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда боевых кораблей условного противника.
В ходе проведенного учения экипажи самолётов Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника, который имитировали малые ракетные и противолодочные корабли, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ отработали нанесение авиационного удара неуправляемыми ракетами и выполнили условное бомбометание.
Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, а также действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.
ТК «Звезда»: последние новости
Запад понимает, что если пойдет против России, то получит по морде - болгарский эксперт Минздрав предложил штрафовать фармацевтов за неточную информацию о лекарствах Мы получили сеанс саморекламы — депутаты Европарламента оценили речь Цукерберга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков549
Экс-супруга Пескова выходит замуж34
Тест: Знаете города бывшего СССР?11
Стал известен долг Украины перед СНГ139
На Украине создали новый вид войск221
Видео
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
00:43
Появилось видео из камеры Шакро Молодого
Криминал Происшествия
03:20
Потребуем от Украины долг перед СНГ
Политика
00:12
Чёрный исполин предрек девушке неприятности
Происшествия
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:56
Создана управляемая силой мысли инвалидная коляска
Технологии Наука и техника
07:50
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой
Происшествия
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:49
Экс-супруга Пескова выходит замуж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение