Экипажи самолетов морской авиации ЧФ в рамках учения уничтожили отряд кораблей условного противника

Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, а также уход от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны.

Экипажи самолётов Морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда боевых кораблей условного противника.

В ходе проведенного учения экипажи самолётов Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника, который имитировали малые ракетные и противолодочные корабли, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ отработали нанесение авиационного удара неуправляемыми ракетами и выполнили условное бомбометание.

Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, а также действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.