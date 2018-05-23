Вооруженные силы США столкнутся с нехваткой боеприпасов

В ближайшем будущем ВС могут столкнуться с нехваткой военного снаряжения. Об этом со ссылкой на доклад Управления минобороны по разработке производственной и промышленной политики сообщила газета Defense News. Министерство обороны США планирует заложить в свой будущий бюджет $20 млрд на приобретение боеприпасов, но маловероятно, что оборонная промышленность страны в состоянии обеспечить этот заказ. По оценкам авторов доклада, производственный сектор американской промышленности уже работает в крайне напряженном режиме из-за хаотичности поступления оборонных заказов за последние 20 лет. В результате поставки некоторых видов снаряжения вообще были прекращены, а потребности в других частично удовлетворяются за счет зарубежных подрядчиков. Аналитики указывают на создание парадоксальной ситуации, при которой, к примеру, успешность возможного военного конфликта с Китаем будет зависеть от поставок в США запчастей китайскими компаниями.

Кроме того, авторы доклада отметили явное нежелание министерства обороны инвестировать средства в разработку новых моделей оружия. Вместо этого военные предпочитают вкладываться в уже опробованные разработки, в частности, в производство ракетного оружия, что лишает подрядные компании стимула и опыта в создании новых образцов оружия.