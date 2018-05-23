СМИ: вооруженные силы США рискуют остаться без боеприпасов

ВАШИНГТОН, 23 мая. / ТАСС /. Министерство обороны США планирует заложить в свой будущий бюджет $20 млрд на приобретение боеприпасов, но маловероятно, что оборонная промышленность страны, уже сейчас с трудом справляющаяся с удовлетворением возросших запросов военных, в состоянии обеспечить этот заказ. Поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем ВС могут столкнуться с нехваткой военного снаряжения. Об этом со ссылкой на доклад Управления минобороны по разработке производственной и промышленной политики сообщила во вторник газета Defense News.

По оценкам авторов доклада, производственный сектор американской промышленности — применительно к обеспечению армии боеприпасами — уже работает в крайне напряженном режиме, что, как полагают военные аналитики, стало следствием хаотичности поступления оборонных заказов за последние 20 лет. В результате поставки некоторых видов снаряжения вообще были прекращены, а потребности в других частично удовлетворяются за счет зарубежных подрядчиков. Аналитики указывают на создание парадоксальной ситуации, при которой, к примеру, успешность возможного военного конфликта с Китаем будет зависеть от поставок в США запчастей китайскими компаниями.

Кроме того, авторы доклада отметили явное нежелание министерства обороны инвестировать средства в разработку новых моделей оружия. Вместо этого военные предпочитают вкладываться в уже опробованные разработки, в частности, в производство ракетного оружия, что лишает подрядные компании стимула и опыта в создании новых образцов оружия.

"Потеря такого опыта и производственных возможностей чреваты дорогостоящими задержками, повышением затрат и серьезным воздействием на нынешние и будущие ракетные программы. Это наносит урон готовности министерства обороны", — цитирует газета доклад Управления Пентагона. И это, как отмечает еженедельник, происходит в условиях быстрого роста потребностей американских вооруженных сил в боеприпасах.

Для иллюстрации ситуации газета приводит данные офиса Специального генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR), согласно которым в первом квартале 2018 года США сбросили в Афганистане почти 1.2 тыс. крупных боеприпасов, что является самым высоким подобным показателем за все время ведения таких наблюдений с 2013 года.

По мнению аналитика Американского института предпринимательства Макензи Иглен, представленные в докладе расчеты лишь документально подтверждают обоснованность опасений, высказывавшихся в последние пару лет некоторыми высокопоставленными представителями оборонного ведомства страны. «Производство боеприпасов находится под угрозой», — заявил он газете.