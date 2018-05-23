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Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Булава» в Белом море‍
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Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Булава» в Белом море‍ 

Sputnik Южная Осетия 30 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 мая — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео успешного пуска баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера "Юрий Долгорукий", сообщает РИА Новости.
Головной корабль проекта 955 «Борей» произвел запуск четырех ракет из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Кадры видео показывают работу экипажа на постах и приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.
После этого происходит старт из подводного положения и полет четырех ракет.
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