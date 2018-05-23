Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Булава» в Белом море‍

Головной корабль проекта 955 «Борей» произвел запуск четырех ракет из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Кадры видео показывают работу экипажа на постах и приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.

После этого происходит старт из подводного положения и полет четырех ракет.