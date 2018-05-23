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У НАТО нет оружия против российского «убийцы авианосцев» — СМИ
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У НАТО нет оружия против российского «убийцы авианосцев» — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным издания Contra Magazine, альянсу нечего противопоставить российской ракете Х-32.
Пентагон забеспокоился о своих «плавающих крепостях», после того, как Россия представила «убийцу авианосцев» — крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность». По версии Contra Magazine Россия просто разорвет американские корабли, до того как они смогут принять ответные меры.
Издание отмечает, что России удалось без огромных вливаний создать эффективную систему обороны, которая может конкурировать с США.
Ракета Х-32 класса «воздух-поверхность» заступила на боевое дежурство в 2016 году. Она настолько быстрая и у нее недостижимый для американских ракет-перехватчиков практический потолок. Носителем этих крылатых ракет стал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Такое сочетание носителя и крылатых ракет, по словам издания, позволяет российским ВКС атаковать авианосцы США на расстоянии, которое не способны покрыть американские ПВО и ПРО.
Ту-22М3 Туполева является стратегическим дальнобойным бомбардировщиком, предназначенным для борьбы с наземными и морскими мишенями. Бомбардировщик был введен в эксплуатацию в 1989 году.
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