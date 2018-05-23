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Ракеты «Протон» стали экологичнее самолетов, заявил производитель
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Ракеты «Протон» стали экологичнее самолетов, заявил производитель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 23 мая — РИА Новости. Российские ракеты «Протон» подверглись модернизации, которая позволила значительно улучшить их экологические характеристики, сообщил РИА Новости в среду заместитель гендиректора Центра Хруничева (производитель ракет) по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов.
"И по «Протону-М», и по «Протону-Л» (российское название «средней» версии «Протона», получившей у иностранных заказчиков наименование «Протон Medium» — ред.) провели серьезную работу по улучшению экологических характеристик. На сегодняшний день наши разработки позволяют говорить о том, что ракеты «Протон» становятся одними из лучших по экологическим параметрам по воздействию на окружающую среду", — сказал он на полях выставки KADEX-2018.
Панкратов отметил, что снижение техногенного воздействия на окружающую среду достигается за счет полного сгорания компонентов ракетного топлива. «У нас возвращаемые части возвращаются чистыми и свободными от любых компонентов, чего ракеты, использующие керосиновое топливо, достигнуть на сегодняшний день не могут. Я уже не говорю про воздействие самолетов на окружающую среду, где дела обстоят на два порядка хуже, чем у нас», — добавил он.
По информации Центра Хруничева, ракета «Протон-М» оказывает при выводе одной тонны нагрузки на низкую околоземную орбиту в 1,68 раза меньшее техногенное воздействие, чем ракеты с кислород-керосиновым топливом. Средний «Протон-Л» экологичнее керосиновых ракет в 2,13 раза.
Выставка вооружений и военной техники KADEX-2018 проходит в Астане с 23 по 26 мая.
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