Участники конкурса «Авиадартс-2018» выполнили первый практический этап

Всего конкурсантам предстояло сдать упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу.

Летчики, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018», выполнили нормативы по физической подготовке.

Всего конкурсантам предстояло сдать упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу. Экипажи выполнили подтягивание на перекладине и плавание, а также прошли баскетбольный тест и стационарное колесо для проверки работы вестибулярного аппарата.

После сдачи теоретической подготовки в соревнованиях начнется летная программа.

В рамках соревнований летчики выступают на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.

Всего конкурс примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.

Итоги конкурса будут подведены 2 июня в семи номинациях по родам авиации.