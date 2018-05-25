Участники конкурса «Авиадартс-2018» выполнили первый практический этап 

Всего конкурсантам предстояло сдать упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу.
Летчики, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018», выполнили нормативы по физической подготовке.
Всего конкурсантам предстояло сдать упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу. Экипажи выполнили подтягивание на перекладине и плавание, а также прошли баскетбольный тест и стационарное колесо для проверки работы вестибулярного аппарата.
После сдачи теоретической подготовки в соревнованиях начнется летная программа.
В рамках соревнований летчики выступают на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.
Всего конкурс примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.
Летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.
Итоги конкурса будут подведены 2 июня в семи номинациях по родам авиации.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса будет представлено более 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры и многие другие.