В Приморье экипажи Су-30СМ, Су-35С и СУ-34 провели учения

"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника", — сказал он.

Как отметил Гордеев, особенностью выполнения летно-тактических заданий стало использование управляемых авиационных ракет с тепловой головкой наведения класса «воздух-воздух».