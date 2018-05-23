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В Приморье экипажи Су-30СМ, Су-35С и СУ-34 провели учения
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В Приморье экипажи Су-30СМ, Су-35С и СУ-34 провели учения 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 в Приморском крае уничтожили крылатые ракеты «противника», сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника", — сказал он.
Как отметил Гордеев, особенностью выполнения летно-тактических заданий стало использование управляемых авиационных ракет с тепловой головкой наведения класса «воздух-воздух».
Он сообщил, что летчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, поразили специальные мишени, имитирующие крылатые ракеты. Особое внимание, по словам полковника, было уделено выполнению экипажами летно-тактических заданий в условиях активного радиоэлектронного противодействия условного противника.
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