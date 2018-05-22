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На Западе назвали уникальным российский комплекс С-500
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На Западе назвали уникальным российский комплекс С-500 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Выход зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров, пишет во вторник издание Military Watch Magazine.
Пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, однако для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО. По  В статье отмечается, что довести разработку С-500 для конца — задача стратегической важности для России, так как западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет.
«В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки», — подчеркивает портал.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Комплекс имеет радиус поражения 600 километров и будет способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.
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