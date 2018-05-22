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Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США
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Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США 

РИА Новости 33 минуты назад
Мадуро объявил персона нон грата поверенного в делах США и дал ему 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу
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