На Украине провели первое успешное испытание «Джавелинов» 

Во вторник на Украине испытывали современные американские противотанковые комплексы «Джавелин». Во время пуска ракет на полигоне присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Все выпущенные ракеты попали в цель.
«Сегодня впервые на Украине прошли пуски ракетных комплексов «Джавелин». Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применено в случае наступления РФ на позиции украинских войск», — отметил он в «Фейсбуке».
Ранее Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок «Джавелин» Украине. Был заключен контракт, который предусматривает поставку 37 пусковых установок и 210 ракет на 47 миллионов долларов. В эту стоимость также входит проведение тренировок, материально-техническая помощь и техническое обслуживание.