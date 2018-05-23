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На Украине провели первое успешное испытание «Джавелинов»
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На Украине провели первое успешное испытание «Джавелинов» 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Во вторник на Украине испытывали современные американские противотанковые комплексы «Джавелин». Во время пуска ракет на полигоне присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Все выпущенные ракеты попали в цель.
«Сегодня впервые на Украине прошли пуски ракетных комплексов «Джавелин». Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применено в случае наступления РФ на позиции украинских войск», — отметил он в «Фейсбуке».
Ранее Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок «Джавелин» Украине. Был заключен контракт, который предусматривает поставку 37 пусковых установок и 210 ракет на 47 миллионов долларов. В эту стоимость также входит проведение тренировок, материально-техническая помощь и техническое обслуживание.
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