Истребители F-35 впервые применили в бою

Командование Армии обороны Израиля заявило о первом боевом применении истребителей пятого поколения F-35.

— Мы первыми в мире применили F-35 в боевых операциях для атаки целей, — сообщил официальный представитель АОИ в Twitter.