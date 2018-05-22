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Истребители F-35 впервые применили в бою
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Истребители F-35 впервые применили в бою 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Командование Армии обороны Израиля заявило о первом боевом применении истребителей пятого поколения F-35.
— Мы первыми в мире применили F-35 в боевых операциях для атаки целей, — сообщил официальный представитель АОИ в Twitter.
F-35 — американский многоцелевой истребитель, созданный с использованием технологий малой заметности. Израиль заказал 50 истребителей и уже получил 9 из них. Сейчас он — единственное государство на Ближнем Востоке, обладающее подобной техникой. В Армии обороны Израиля самолет получил имя Adir — в переводе с иврита «могучий».
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