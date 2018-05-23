В Барнауле на пешеходном переходе КамАЗ насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами КамАЗа на улице Трактовая в Барнауле , сообщает ГИБДД по городу.

ДТП произошло возле дома №19 22 мая в 17:03. 43-летний водитель КамАЗа сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась до приезда скорой помощи.

По данному факту назначена проверка.