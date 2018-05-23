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В Барнауле на пешеходном переходе КамАЗ насмерть сбил женщину
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В Барнауле на пешеходном переходе КамАЗ насмерть сбил женщину 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Женщина погибла под колесами КамАЗа на улице Трактовая в Барнауле, сообщает ГИБДД по городу.
ДТП произошло возле дома №19 22 мая в 17:03. 43-летний водитель КамАЗа сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась до приезда скорой помощи.
По данному факту назначена проверка.
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