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Детеныш редкого дагестанского тура родился в Московском зоопарке
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Детеныш редкого дагестанского тура родился в Московском зоопарке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Детеныш занесенного в международную Красную книгу дагестанского тура родился в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщается на сайте столичной мэрии.
"Прибавление в семействе редких копытных, занесенных в международную Красную книгу, произошло 13 мая. Уже через пару часов после появления на свет маленький тур не только уверенно стоял на ногах, но и следовал за матерью по вольеру", — говорится в сообщении.
Сейчас детеныш весит около четырех килограммов и питается материнским молоком, однако скоро начнет пробовать взрослую пищу — сено, ивовые ветки и специальные комбикорма.
В столичном зоопарке этих животных можно увидеть на Новой территории в двух вольерах специального комплекса для горных копытных «Турья горка». Группу живущих там туров сформировали после реконструкции зоосада в 1997 году. «Специалистам удалось создать успешно размножающуюся группу из 18 особей: ежегодно в период с мая по июль у туров появляется потомство. Подросшие животные отправляются в отечественные и европейские зоопарки», — отмечается в сообщении.
Дагестанский тур обитает в восточной части Главного Кавказского хребта. Эти животные отличаются отличным обонянием и великолепным зрением, которое позволяет им замечать опасность на расстоянии нескольких километров.
Ежегодно численность дагестанских туров в природе сокращается из-за нелегальной охоты, браконьерства, уменьшения площади пастбищ и загрязнения кормовой среды.
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