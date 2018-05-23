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Состояние пострадавшего в ДТП на западе Москвы ребенка оценивается как тяжелое
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Состояние пострадавшего в ДТП на западе Москвы ребенка оценивается как тяжелое 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Врачи оценивают состояние пострадавшего в крупной дорожной аварии на Кутузовском проспекте в Москве ребенка как тяжелое, всего в ДТП получили травмы пять человек, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
На пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы 22 мая произошло крупное ДТП с участием семи транспортных средств, среди которых была скорая помощь, принадлежащая территориальному центру медицины катастроф Московской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
«Среди пострадавших один ребенок, который на момент ДТП госпитализировался в профильное медицинское учреждение. Кроме него пострадали водитель и фельдшер бригады, а также два участника дорожного происшествия. Все они направлены в больницы департамента здравоохранения Москвы. По предварительной информации, ребенок находится в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что по состоянию на вечер 22 мая трое взрослых также находятся в тяжелом состоянии ближе к средней степени тяжести. Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести.
«Всем им оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», — добавил собеседник агентства.
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